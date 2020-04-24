Справу про "плівки Єрмака" перекваліфікували та передали поліції

У провадженні, яке було зареєстровано за зверненням нардепа Гео Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на держпосади, було змінено кваліфікацію із зловживання впливом на шахрайство, і справу передали в поліцію.

Цю інформацію Укрінформу підтвердили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Ця інформація відповідає дійсності», - сказали у пресслужбі.

Раніше юридична компанія "Міллер" повідомила, що 17 квітня 2020 року САП прийняла рішення про передачу справи за підслідністю до ГСУ Національної поліції, після зміни кваліфікації на ст. 190 КК України (Шахрайство).

Як повідомлялося, 29 березня народний депутат Гео Лерос (фракція партії "Слуга народу") опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

Читайте також: Офіс генпрокурора відкрив три справи на Лероса на підставі публікацій у ЗМІ

Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

У САП повідомили, що було відкрито кримінальне провадження за зверненням Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.

ДБР відкрило провадження за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

Також СБУ об'єднала два кримінальні провадження відносно нардепа Гео Лероса в одну справу.