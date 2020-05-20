Кучма залишається керівником української делегації у ТКГ - Президент

Леонід Кучма залишається керівником української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня, відповідаючи на запитання про те, чому Кучма з березня не бере участі у Мінських переговорах, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Він (Леонід Кучма — ред.) є керівником і він бере участь (у засіданнях ТКГ — ред.)”, - сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що наразі засідання проходять у режимі відеоконференції, і у середу, 20 травня, відбудеться таке засідання.

Президент також підтвердив інформацію, що Кучма звертався до нього з пропозицією передати його повноваження у ТКГ Олексію Резнікову. "(Кучма) казав, що зараз є Резніков, професійна людина, і він (присутній) на всіх засіданнях у Мінську, він глибоко у процесі. Леонід Данилович сказав, що "давайте передамо всі мої повноваження Резнікову". Це є правда", - зазначив Зеленський.

Він додав, що переконав Кучму дочекатись оновлення складу делегацій від обох сторін і потім уже приймати рішення. І якщо Кучма вирішить піти, «то будемо з повагою дякувати», додав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 травня оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. Її й надалі очолюватиме Президент України у 1994-2005 роках Леонід Кучма.

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До складу делегації також увійшли віцепрем'єр-міністр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (перший заступник глави делегації), голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник глави делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань).

Крім того, у складі делегації заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань), голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).