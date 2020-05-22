Окупанти маскують танки та артилерію біля житлових будинків – звіт ОБСЄ

Українська сторона СЦКК повідомляє, що незаконні збройні формування РФ свідомо не виконують Мінські угоди щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

"За даними звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, під час спостережного польоту безпілотного літального апарату Місії на не підконтрольних урядові України територіях, на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка Донецької області було зафіксовано п’ять танків Т-72 та три 122 мм самохідні гаубиці 2С1 “Гвоздикаˮ. Також неподалік житлових будинків у селищі Комісарівка Луганської області було помічено шість гаубиць 2С1 “Гвоздикаˮ. Російські окупанти, порушуючи лінії відведення важкого озброєння, свідомо розміщують озброєння та військову техніку у житлових кварталах, тим самим наражаючи на небезпеку мирних мешканців", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, на не підконтрольних урядові України територіях на ділянці розведення в районі Золотого, було виявлено 20 протитанкових мін ТМ-62, оцінених як частина більшого мінного поля із близько 500 протитанкових мін збройних формувань РФ. Подібний факт порушення існуючих домовленостей зафіксований і поблизу ділянки розведення в районі населеного пункту Петрівське, де було помічено 76 протитанкових мін.

Зазначається, що окупаційні війська систематично перешкоджають діяльності СММ ОБСЄ. Так, поблизу мосту біля Станиці Луганської, посилаючись на протидію розповсюдженню COVID-19, озброєні російські окупанти знову не пропустили патруль Місії. З початку 2020 року зафіксовано понад 430 подібних випадків.

Російські окупанти своїми діями продовжують демонструвати стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто нехтують взятими на себе зобов’язаннями в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін, констатують у штабі .