США в ОБСЄ: Незважаючи на заперечення Росії, її роль на Донбасі підтверджена

Хоча Москва і заперечує свою роль у розпочатому нею конфлікті на Донбасі, присутність там підготовлених, оснащених та керованих Росією сил підтверджена багатьма джерелами, а сама РФ продовжує й надалі підживлювати цей конфлікт.

Про це заявив очільник місії США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Незважаючи на те, як часто Москва заперечує свою роль, присутність підготовлених Росією сил, які використовують надану Росією техніку на Донбасі, неодноразово підтверджували засоби масової інформації та неурядові організації. Росія продовжує підживлювати цей конфлікт військовими, боєприпасами, зброєю, здійснюючи тренування та керівництво, через кордон з Україною", - зазначив Гілмор.

Американський посол наголосив, що саме Росія розпочала конфлікт на Донбасі та підживлювала його, здійснюючи контроль над "силами, які вона озброює, тренує, очолює, фінансує і з якими разом воює на сході України".

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Він вказав на те, що цей розпалений Росією конфлікт продовжує загрожувати цивільному населенню на Донбасі, кількість жертв серед якого продовжує зростати.

Окремо очільник місії США в ОБСЄ у своїй заяві засудив той факт, що керовані Росією сили на сході України продовжують перешкоджати пересуванню патрулів СММ ОБСЄ і ставити під загрозу їх життя.