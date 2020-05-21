Євросоюз вкотре закликав Росію пустити місію ОБСЄ на окупований Донбас

Європейський Союз протягом останніх тижнів неодноразово висловлював своє занепокоєння з приводу недопуску Місії ОБСЄ до непідконтрольних уряду України районів Донбасу, і поновлює свій заклик до Росії виконати Мінські домовленості.

Про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, 21 травня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Протягом декількох тижнів ми неодноразово висловлювали занепокоєння з приводу того, що безперешкодна, необмежена і безумовна свобода пересування СММ порушується з боку підтримуваних Росією збройних формувань під приводом пов’язаних з COVID-19 запобіжних заходів. Велике занепокоєння викликає те, що, на тлі вжитих СММ заходів у відповідь на пандемію з метою забезпечення безпеки для всіх, Місія продовжує стикатися з перешкоджанням з боку підтримуваних Росією збройних формувань при переході до непідконтрольних уряду районів та руху уздовж офіційних дорожніх коридорів у Донецькій і Луганській областях, що є порушенням мандату Місії", - йдеться у заяві.

В ЄС звернули увагу, що водночас потік людей та транспорту через непідконтрольну ділянку українсько-російського кордону "продовжується без жодних серйозних наслідків, спричинених COVID-19".

В Євросоюзі також заявили, що введені обмеження не повинні призвести до того СММ ОБСЄ буде розділена на окремі частини, про загрозу чого раніше заявляв очільник Місії Яшар Халіт Чевік.

"Будь-яка спроба обмежити свободу пересування СММ суперечить як Мінським домовленостям, так і рішенню Постійної ради № 1117, яке визначає мандат Місії. Ми закликаємо Росію використати свій великий вплив на збройні формування, які вона підтримує, для того, щоб повністю виконати мінські зобов'язання та припинити це перешкоджання СММ виконувати свій мандат", - йдеться у заяві ЄС.

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Окремо у Європейському Союзі засудили інцидент 15 травня, коли поблизу спостерігачів ОБСЄ відбулися обстріли та вибухи в районі селища Березівське, що на окупованій Луганщині: "Такі дії є абсолютно неприйнятними, оскільки вони становлять ризики для співробітників нашої Місії".

Як повідомлялося, з 21 березня бойовики російських окупаційних сил на перепускних пунктах у Донецькій та Луганській областях не надають дозволу на прохід патрулів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на неконтрольовані урядом території та у зворотному напрямку.