Коментарі Фокіна не відображають офіційної позиції української делегації в ТКГ – Єрмак

Окремі коментарі щодо амністії та особливий статус Донбасу, що прозвучали в інтерв’ю заступника керівника української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна, не відображають офіційної позиції України.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ОП.

«Давайте відокремлювати особисту позицію від позиції делегації. Вітольд Фокін щойно приєднався до переговорного процесу та розбирається з тематикою. І якраз деякі одіозні та двозначні формулювання, на які чомусь погодилася попередня влада, сьогодні українська сторона намагається пом’якшити чи застосувати виключно в межах національних інтересів України», – зазначив Єрмак.

За його словами, більшість позицій, які висловив Фокін, “по суті, відображають положення перших і других Мінських домовленостей”.

Водночас керівник ОП наголосив, що амністія не може стосуватися осіб, які скоювали воєнні злочини, захоплювали заручників, катували та вбивали полонених, торгували людьми, брали участь у фінансуванні тероризму та вчиняли деякі інші тяжкі злочини.

Єрмак також зауважив, що Мінські угоди та пропозиції української делегації з доопрацювання законопроєкту про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО не передбачають особливого статусу для всього Донбасу – йдеться виключно про тимчасово окуповані райони.

«Є чіткі червоні лінії, які неодноразово окреслював Президент України Володимир Зеленський. Тому позиція української делегації в мінській ТКГ повністю відповідає національним інтересам України», – підкреслив Єрмак.

Раніше Вітольд Фокін в інтерв`ю виданню strana.ua заявив, що, на його думку, війна на Донбасі припиниться і вбережуться життя українських бійців за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Також Фокін згадав і про оголошення загальної амністії.

Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня Президент Володимир Зеленський увів до складу та призначив першим заступником глави української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна.