Кулеба - про заяви Фокіна: Вони відображають виключно його погляди

Міністерство закордонних справ бере участь у підготовці української делегації до кожного раунду перемовин у ТКГ, проте резонансні заяви першого заступника її голови Вітольда Фокіна відображають виключно його погляди.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час години спілкування у Твіттері 2 вересня.

Дипломат, відповідаючи на запитання користувача соцмереж, пояснив, що МЗС готує проєкти технічного завдання на кожний раунд консультацій ТКГ і робочих підгруп - для глави делегації і чотирьох представників підгруп.

«Резонансні слова Фокіна відповідають виключно поглядам самого Фокіна. Я їх не поділяю», - написав Кулеба.

Він також зазначив, що українським дипломатам не довелося пояснювати нашим міжнародним партнерам позицію України після інтерв'ю Фокіна, оскільки вони «із цим питанням не зверталися».

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Як повідомлялося, раніше Вітольд Фокін в інтерв`ю одному з видань заявив, що, на його думку, війна на Донбасі припиниться і вбережуться життя українських бійців за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Також Фокін згадав і про оголошення загальної амністії.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що окремі коментарі щодо амністії та особливий статус Донбасу Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.

18 серпня Президент Володимир Зеленський увів до складу та призначив першим заступником глави української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна.