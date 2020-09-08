Комітет Ради хоче почути позицію Фокіна щодо порушення перемир’я з боку РФ

Комітет Верховної Ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 15 вересня планує заслухати позицію заступника голови української делегації у ТКГ Вітольда Фокіна стосовно порушення перемир’я з боку Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін (фракція "Слуга народу") у Фейсбук.

"Особливо цікаво буде послухати позицію заступника голови ТКГ в контексті порушення перемир'я з боку агресора і наші чергові втрати на фронті. Переконаний, що людина, яка артикулює відверто проросійські меседжі, не має права представляти Україну на міжнародних переговорах", – зазначив депутат.

Він уточнив, що засідання комітету буде відкритим для представників ЗМІ.

Інформація щодо цього засідання за участю Фокіна оприлюднена й на офіційному сайті комітету. В анонсі зазначається, що засідання відбудеться в конференц-залі Верховної Ради, що по вулиці Грушевського, 5.

"Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на своєму засіданні заслухає позицію першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Фокіна В.П., яку було висловлено у засобах масової інформації 29 серпня 2020 року та яка викликала значний суспільний резонанс", – йдеться у повідомленні.

На засідання комітету також запрошені глава делегації України для участі у ТКГ Леонід Кравчук та представники депутатських фракцій ВР, Офісу Президента, Ради нацбезпеки та оборони, СБУ, Центральної виборчої комісії й уряду.

Як повідомляв Укрінформ, раніше член комітету Олександр Качура повідомив про те, що 15 вересня о 15:15 має відбутися зустріч комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування з Вітольдом Фокіним.

Фокін, який є заступником Кравчука в ТКГ, нещодавно дав інтерв’ю, в якому заявив, що, на його думку, війна на Донбасі припиниться і збережуться життя українських бійців за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Також Фокін виступив і за оголошення загальної амністії.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що окремі коментарі щодо амністії та особливий статус Донбасу Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що "резонансні слова Фокіна відповідають виключно поглядам самого Фокіна".

Також повідомлялося, що на сайті Президента зареєстровано три електроні петиції, датовані 31 та 20 серпня, щодо усунення Фокіна з посади заступника керівника української делегації в ТКГ.

Президент Володимир Зеленський 18 серпня призначив Фокіна першим заступником глави української делегації в ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.