Зеленський - про повернення полонених: Україна своїх не залишає

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна бореться за кожного свого громадянина, щоб повернути додому.

Як повідомляє Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці в дописі з нагоди річниці обміну полоненими.

"Рік тому наші полонені моряки та політв’язні повернулися додому. Ми боролися за них усією країною. Ми чекали на них всією країною. І ми плакали від щастя всією країною", - зазначив глава держави.

Він підкреслив, що всі тоді відчули себе неймовірно сильними.

"Бо лише сильна країна бореться за кожного свого громадянина і повертає його додому. Без жодних «але»", - наголосив Зеленський.

За його словами, так було і під час наступних обмінів, повернень та евакуацій.

"Так було, так є і так буде завжди. Бо Україна своїх не залишає!" - наголосив Президент.

За його словами, хоч минув рік, але він пам’ятає майже кожну мить того дня. "Очі батьків, дружин і дітей. Щохвилинний погляд на годинник. Прискорене серцебиття. І нарешті мить, коли бажаний літак з’явився на горизонті. А далі – усмішки, рукостискання, обійми, сльози. Донька біжить до батька на руки. Мама цілує й обіймає сина. Треба йти до преси і щось казати, але клубок у горлі заважає говорити", - поділився спогадами глава держави.

Як повідомлялося, 7 вересня 2019 року між Україною та Росією відбулося взаємне звільнення утримуваних осіб.

У межах обміну в Україну повернулися 11 політв'язнів Кремля, включно з Олегом Сенцовим, а також 22 українські моряки і 2 офіцери СБУ, які були незаконно захоплені разом із трьома кораблями ВМС у Керченській протоці в листопаді 2018 року.