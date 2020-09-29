Фокін прийшов на комітет Ради

Перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін приїхав на засіданні Комітету Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Проходячи повз змінальні групи та журналістів інформаційних агентств, які працюють біля дев'ятого під'їзду парламенту по вулиці Грушевського,18/2, Фокін не став відповідати на запитання представників ЗМІ, які цікавилися, про що саме він планує говорити на засіданні комітету. Натомість він сказав: "Зіркою став. Не очікував навіть".

На засіданні, що розпочалося о 15:00, члени профільного комітету мають намір заслухати позицію Фокіна, яку той висловлював у засобах масової інформації 29 серпня 2020 року та яка викликала значний суспільний резонанс.

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На засідання комітету також запрошено главу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, представників депутатських фракцій (груп) Парламенту, Офісу Президента України, РНБОУ, СБУ, ЦВК, КМУ та інших центральних органів виконавчої влади.

Водночас представників ЗМІ на засідання комітету не пустили у зв'язку із запровадженими обмеженнями на період карантину.

Як повідомлялося, Вітольд Фокін, який є заступником Леоніда Кравчука у ТКГ, в одному з інтерв'ю заявив, що, на його думку, війна на Донбасі припиниться за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Він також висловився за оголошення загальної амністії.

Пізніше в іншому інтерв'ю Фокін заявив, що без оголошення загальної амністії складно буде розраховувати на встановлення повноцінного миру на Донбасі навіть у віддаленій перспективі.

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 29 вересня проведе засідання за участі Вітольда Фокіна, на якому заслухає його позицію, яку було висловлено у ЗМІ та яка викликала значний суспільний резонанс.

Така зустріч мала відбутися ще 15 вересня, однак Вітольд Фокін від неї відмовився пославшись на зайнятість і необхідність працювати у ТКГ.