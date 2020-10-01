Обмін полоненими: переговори у ТГК закінчилися безрезультатно

Спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау після чергових зустрічей ТКГ та її робочих груп у форматі відеоконференцій заявила, що обговорення питань взаємного звільнення і обміну пов'язаних з конфліктом осіб закінчилося безрезультатно.

Як передає Укрінформ, відповідну заяву Грау оприлюднено на сайті ОБСЄ.

Робоча група з гуманітарних питань розглядала питання, пов'язані зі взаємним звільненням і обміном пов'язаних з конфліктом осіб. Обговорення закінчилося безрезультатно. Неприпустимо, щоб політичні міркування були передумовою для вирішення гуманітарних питань", - зазначила Грау.

Вона також заявила про відсутність позитивного ефекту на діяльність ТКГ режиму припинення вогню, який в цілому продовжує діяти в зоні конфлікту на Сході України.

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"Це (припинення вогню - ред.) сприятливо позначається на умовах життя цивільного населення. Однак позитивного ефекту на діяльність ТКГ це ще не дало, крім того, багато часу сьогодні (30 вересня - ред.) було витрачено на обговорення процедурних питань", - констатувала спецпредставник голови ОБСЄ.

Грау поінформувала, що робоча група з безпеки, поряд із загальною ситуацією в зоні конфлікту і наданням гарантій безпеки на місцях для проведення ремонту цивільної інфраструктури, обговорювала дію «Заходів щодо посилення режиму припинення вогню», зокрема функціонування координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню. Обговорення даного питання буде продовжено на наступному засіданні, повідомила вона.

Спецпредставник голови ОБСЄ також зазначила, що підготовка до одночасного відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду в населених пунктах Золоте і Щастя Луганської області йде за планом, вони будуть відкриті, як передбачено, до 10 листопада.

Вона також констатувала, що дискусії в політичній робочій групі щодо постанови Верховної Ради України № 795-IX «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» «перешкоджали консультаціям з питань порядку денного, зокрема особливостям порядку самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО), амністії і модальностям місцевих виборів в ОРДЛО».

Як повідомлялося, 30 вересня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в режимі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації та за модераторством ОБСЄ. На ньому глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук закликав уповноваженого представника РФ Бориса Гризлова «не блокувати переговорний процес і зосередитися на питаннях, у вирішенні яких зацікавлені громадяни України».