Дискусія навколо постанови ВР про вибори заблокувала роботу ТКГ - Грау

Дискусія, що триває, щодо постанови Верховної Ради "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" не дозволила прийти до прийняття рішень Тристоронній контактній групі з інших питань.

Про це повідомляється в заяві спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні і в ТКГ Хайді Грау після чергових зустрічей ТКГ таі її робочих груп у форматі відеоконференцій, що відбулися 16 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, триває дискусія щодо постанови Верховної Ради України № 795-IX "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" не дозволила прийти до прийняття рішень ТКГ з інших питань", - йдеться в заяві.

За словами спецпредставника ОБСЄ, дискусія політичної робочої групи переважно була присвячена постанові ВР, "що знову позбавило змоги обговорити питання порядку денного, спрямовані на імплементацію Мінських угод".

У центрі уваги дискусій робочої групи з безпеки, як зазначила Грау, була "оцінка загальної ситуації безпеки в зоні конфлікту і дотримання перемир'я".

Робоча група з гуманітарних питань за участю Міжнародного комітету Червоного Хреста обговорила тему доступу МКЧХ до утримуваних, пов'язаних з конфліктом, а також питання щодо взаємного звільнення і обміну останніх.

За словами Грау, учасники засідання також представили інформацію про хід підготовки до одночасного відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду в населених пунктах Золоте і Щастя Луганської області.

"Економічна робоча група розглядала питання, пов'язані з поверненням" Укрзалізниці "вагонів, що знаходяться на території, непідконтрольній уряду України. Крім того, були обговорені питання забезпечення водопостачання через лінію зіткнення в Донецькій і Луганській областях, а також проблеми екології, пов'язані з ситуацією в затоплених шахтах уздовж лінії зіткнення по обидва її боки", - наголошується в заяві.