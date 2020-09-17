Росія блокує переговори і шантажує обміном полонених - учасник ТКГ

Переговори щодо Донбасу заблоковано російською стороною, а представники ОРДЛО в Тристоронньої контактній групі перейшли до шантажу: обмін полоненими російські маріонетки намагаються прив'язати до змін в українське законодавство.

Як передає Укінформ, про це на своїй сторінці Фейсбук заявив блогер, журналіст, член політичної підгрупи ТКГ Денис Казанський.

"У ТКГ без змін. Переговори щодо Донбасу як і раніше заблоковано російською стороною, яка продовжує в ультимативній формі вимагати від України, щоб наш парламент голосував за потрібні їм закони. Минулого тижня шантажували порушенням режиму тиші і обстрілом наших позицій. Але ці загрози поки реалізувати не наважилися. Тепер же стали тиснути на іншу болючу точку - обмін полоненими ", - зазначив Казанський.

За його словами, бойовики відкрито говорять про можливість обміну полоненими тільки за умови внесення потрібних їм змін в українське законодавство.

"Чому Росія вирішила вчепитися за постанову ВР і заблокувати весь переговорний процес - до кінця не ясно. За однією з версій - в Москві чекають виборів у США, і в подальшому в залежності від їх результатів будуть визначати майбутнє ОРДЛО. Так що, мабуть, до виборів в США ситуація так і буде залишатися підвішеною ", - вважає Казанський.

За його словами, представники ОРДЛО поводили себе хамовито і "роздавали вказівки навіть представникам ОБСЄ", чого раніше не було.

Як повідомлялося раніше, на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі 19 серпня представники Російської Федерації вимагали, щоб Верховна Рада внесла зміни до постанови про призначення місцевих виборів 2020 року. Про це глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Донбасом Леонід Кравчук повідомив в ефірі каналу "Україна 24".