Кравчук розповів, як змусив Гризлова визнати, що територія ОРДЛО - українська

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук та очільник російської делегації Борис Гризлов на засіданні мали дискусію через визначення статусу території ОРДЛО.

Про це Кравчук розповів в ефірі телеканалу “Україна 24” у середу ввечері після відеозустрічі ТКГ, повідомляє Укрінформ.

“Пан Гризлов, відповідаючи на запитання членів відеоконференції, звернувся до української делегації, що, мовляв, ви ставите питання, але це питання ОРДЛО, тому що це територія, яка належить ОРДЛО. Звичайно, я не міг не відреагувати на це, попросив, щоб Гризлов вибачився за таку неточність, тому що це українська територія, вона визнана всіма міжнародними документами, до речі і президентом РФ”, - зазначив він.

За його словами, врешті-решт питання було знято і Гризлов уточнив, що це — територія, неконтрольована Україною.

“Пан Гризлов вимушений був сказати, що він мав на увазі, що це територія неконтрольована Україною. Я кажу, що тут кожне слово має вагу: неконтрольована територія - тимчасово неконтрольована, ми вважаємо, але це не територія ОРДЛО, це територія України”, - заявив Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, 16 вересня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації та за модераторства ОБСЄ.