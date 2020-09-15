Перенесення засідань ТКГ з Мінська обговорювати зарано — Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що поки зарано обговорювати питання про можливе перенесення місця засідань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України через ситуацію в Білорусі.

Про це він заявив під час спільної з федеральним канцлером Австрії Себастіаном Курцом пресконференції у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Такі питання про перенесення зараз дуже рано обговорювати, тому що ми чекаємо на стабілізацію складної ситуації, яка відбувається в Мінську. І, до речі, ми чекаємо на стабілізацію не через наші зустрічі мінського формату, а, по-перше, заради миру і спокою в Білорусі, а потім уже через те, що засідання там відбуваються", - відповів Зеленський на запитання, чи розглядається можливість перенесення засідань ТКГ з Мінська, зокрема до Відня.

Водночас Президент нагадав, що наразі через пандемію COVID-19 зустрічі ТКГ відбуваються у відеоформаті.

Як повідомляв Укрінформ, 15-16 вересня Президент Володимир Зеленський з дружиною перебувають з офіційним візитом в Австрії.

17 серпня керівник української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Білорусь жодним чином не бере участі у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, тому немає потреби переносити переговорний майданчик в інше місце через протестні акції в країні.

У Білорусі вже більше місяця тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко.