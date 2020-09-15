Зеленський: Про "відносини" між Україною і Росією говорити зарано

Президент Володимир Зеленський заявив, що "відносини" між Україною та Росією закінчилися після анексії Російською Федерацією Криму й початку війни на Донбасі, і говорити про їх відновлення зарано.

Про це він сказав під час спільної з Федеральним президентом Австрії Александером Ван дер Белленом пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У вашому запитанні прозвучало "які стосунки" (з РФ — ред.). На жаль, ми втратили це слово і втратили значення цього слова між нашими країнами після того, як Росія анексувала незаконно Крим і почалася війна на Сході країни", - наголосив Зеленський.

За його словами, до того в України й РФ були "прекрасні відносини", коли "вони завжди казали: брати і сестри".

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"А сьогодні 14 тисяч загиблих, а сьогодні немає двох територій нашої незалежної країни. Тому я поки що не знайшов ті слова, що між нами, але хочу вам сказати відверто: ми почали говорити, що привело у тому чи іншому випадку до режиму тиші. Так, (він) складніший, ніж ми думали, але він є. І ми змогли повернути 140 полонених додому. Я вважаю, що це і є початок діалогу. А з приводу стосунків, мені здається, ще дуже-дуже рано говорити", - наголосив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, 15-16 вересня Президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в Австрії.