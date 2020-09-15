Зеленський наголосив на важливості єдності Європи щодо санкцій проти РФ
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський отримав запевнення від Австрії щодо підтримки суверенітету України та санкцій проти Росії для повного відновлення територіальної цілісності України.
Про це він сказав під час спільної з Федеральним президентом Австрії Александером Ван дер Белленом пресконференції у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Важливою для нас також є єдність європейських країн у питаннях санкцій проти Росії задля відновлення нашої територіальної цілісності та авторитету міжнародного права. Сьогодні я почув про повну підтримку Австрії цих позицій”, - заявив Зеленський.
Він також подякував австрійській стороні за незмінну підтримку суверенітету та потужну підтримку територіальної цілісності України.
Як повідомляв Укрінформ, 15-16 вересня Президент Володимир Зеленський з дружиною перебувають з офіційним візитом в Австрії.