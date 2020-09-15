Лукашенко має знайти слова і почути народ Білорусі - Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що білоруська влада мусить віднайти діалог з людьми, які виходять на протести.

Про це глава Української держави заявив під час спільної з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом пресконференції у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Мені здається, що білоруська влада повинна знайти у будь-якому випадку шлях, знайти діалог зі своїми людьми, зі своїм народом, який їх обрав, який їх і робив чиновниками чи президентами. І саме для них (людей — ред.) президенти всі і служать, саме для них (людей — ред.) ми всі працюємо. Тому діалог повинен бути знайдений”, - наголосив Зеленський.

Він запевнив, що Україні не байдуже, що відбувається зараз у Білорусі, та нагадав, що з самого початку Київ звертав увагу білоруської влади на неприпустимість кровопролиття.

“Україна не хоче втручатись у внутрішню політику Білорусі. Я впевнений, що так само і повинні діяти будь-які країни, про втручання яких ми з вами чуємо іноді з різних засобів масової інформації. Але ми повинні при цьому зробити все, щоб жодна людина не постраждала, щоб жодна людина не загинула. Я вважаю, що пан Лукашенко повинен все ж таки знайти ті слова, які він раніше знаходив зі своїм народом, і почути людей, це дуже важливо”, - наголосив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у вівторок ухвалила заяву щодо ситуації в Республіці Білорусь, у якій зазначається, що президентські вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Також народні депутати засудили застосування надмірної сили й жорстокості з боку правоохоронних органів Білорусі.

15-16 вересня Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в Австрії.