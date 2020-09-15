Лукашенко не є легітимним президентом Білорусі – Боррель

Оскільки результати президентських виборів у Білорусі були сфальсифіковані, Олександр Лукашенко не може вважатися легітимним президентом.

Про це у вівторок під час слухань у Європейському парламенті заявив верховний представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ситуація для нас зрозуміла. Ми вважаємо, що вибори 9 серпня були сфальсифіковані, тож Лукашенко не є легітимним президентом Білорусі. Я вдячний за підтримку, яку цей парламент надає зусиллям із захисту прав народу Білорусі», - сказав Боррель.

Він нагадав, що репресії в Білорусі проти учасників мирних демонстрацій тривають, більше 7 500 протестувальників були заарештовані, доведено та задокументовано більше 500 випадків застосування тортур, практично всі представники опозиційної Координаційної ради були арештовані або змушені виїхати з країни.

Боррель зауважив, що Євросоюз реагує на ситуацію в Білорусі за чотирма напрямками. Перший передбачає застосування санкцій проти значної кількості осіб, причетних до насильства, репресій та фальсифікації результатів виборів. Запропоновані обмежувальні заходи наразі вивчаються у робочих структурах Європейської ради і мають бути ухвалені якнайшвидше. За словами Борреля, ЄС буде дотримуватися зваженого підходу, тож якщо ситуація в Білорусі погіршуватиметься, можуть бути застосовані додаткові санкції.

«По-друге, ми закликали владу Білорусі до пошуку виходу з кризи шляхом зупинення насильства та незаконних арештів та започаткування інклюзивного національного діалогу. Ми продовжуємо наголошувати на тому, що готові підтримати належні ініціативи у цьому напрямку, наприклад, пропозицію голові ОБСЄ відвідати Мінськ, щоб допомогти врегулювати кризу. На наш погляд, повторні вибори під наглядом ОБСЄ будуть найкращим рішенням. Але наразі нам не вдається увійти в контакт з білоруською владою жодним шляхом», - сказав верховний представник ЄС.

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Водночас, коментуючи вчорашню зустріч Лукашенка з президентом РФ Путіним, Боррель зауважив, що, за наявною інформацією, Москва вирішила підтримати бажання Лукашенка залишитися при владі за будь-яку ціну, що значно ускладнило ситуацію.

Третім напрямком залучення ЄС до врегулювання ситуації в Білорусі, за словами верховного представника ЄС, є посилення контактів з білоруським народом та громадянським суспільством. Він нагадав, що президент Єврокомісії анонсувала виділення Білорусі негайної допомоги у розмірі 53 млн євро. Частина цієї суми буде спрямована на допомогу потерпілим від насильства з боку силовиків, а також на підтримку діяльності незалежних медіа.

Четвертим напрямком роботи є загальний перегляд відносин між ЄС і Білоруссю. При цьому європейська сторона визначить сфери, де контакти мають бути припинені або значно скорочені, зважить на найбільш ефективні шляхи взаємодії для підтримки громадянського суспільства, а також підтримку руху народу Білорусі до побудови вільного та демократичного суспільства.

Як повідомляв Укрінформ, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують жорстоко придушувати масові демонстрації. За даними білоруської опозиції, від початку протестів в країні були заарештовані понад 10 тисяч осіб, щонайменше 7 людей загинули.

Фото: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija