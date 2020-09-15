Боррель вважає отруєння Навального замахом на вбивство

Отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального треба називати тим, чим воно й було – замахом на вбивство.

Про це у вівторок, 15 вересня, під час слухань в Європейському парламенті заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Отруєння в Росії опозиційного лідера Олексія Навального шокувало всіх нас. Я хочу скористатися нагодою, щоб ще раз передати найкращі побажання йому та його родині. Ми засуджуємо у найбільш жорстких формулюваннях цей замах на вбивство. Це саме те слово, яке ми маємо використовувати – замах на вбивство», - сказав Високий представник ЄС.

Він нагадав, що ще 2 вересня уряд Німеччини підтвердив, що Навальний був отруєний хімічною речовиною військового призначення. Вчора лабораторії у Франції та Швеції також дійшли такого висновку. Тож, на переконання Борреля, зараз є неспростовні докази, що нервово-паралітичний агент групи «Новічок», подібний до того, що був використаний під час замаху на Сергія та Юлію Скрипалів у 2018 році, був використаний також для спроби вбивства Навального.

«Використання хімічної зброї будь-ким, будь-де, у будь-який час, та за будь-яких обставин є серйозним порушенням міжнародного законодавства та міжнародних стандартів з прав людини. Тож ми продовжуємо закликати російську владу повною мірою співпрацювати в ході цього розслідування, і особливо – з Організацією із заборони хімічної зброї», - наголосив Боррель.

Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня Федеральний уряд Німеччини оголосив, що спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічне дослідження з використанням зразків біоматеріалу Олексія Навального, та надала однозначні докази присутності в його організмі хімічного нервового агента групи "Новічок".

Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, де Навального в стані коми було госпіталізовано в лікарню в Омську, а через 2 дні на прохання близьких перевезено в клініку "Шаріте" в Берліні, де лікарі вже вивели його зі штучної коми.