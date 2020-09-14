Отруєння Навального: США закликали Росію співпрацювати із міжнародним розслідуванням

Росія на сьогодні є найбільшою загрозою для безпеки й стабільності регіону Східної Європи, тож міжнародне співтовариство має нагадати цій країні про її власні міжнародні зобов’язання та про необхідність відповідати за власні вчинки.

Таке переконання у понеділок під час вебінару під егідою Центру європейської політики (ЕРС) щодо стійкості та безпеки регіону Східної Європи висловив посол США Філіп Рекер, співробітник бюро у справах Європи і Євразії Державного департаменту США, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сполучені Штати мають тривалі та позитивні стосунки з країнами Східної Європи… Можна погодитися із думками, що сьогодні немає більшої загрози безпеці регіону, ніж Росія, хоча ми сподіваємося, що ситуація може бути іншою. Ми хотіли б долучитися до стосунків з Росією у більш позитивний спосіб. Поки що ми бачимо, що Росія намагається підірвати політичну незалежність сусідів, продовжує підривну діяльність, включаючи вбивства, кампанії дезінформації та кібернетичні атаки», - сказав американський дипломат.

Він нагадав, що Росія продовжує постачати зброю та тренувати підконтрольні сили у Східній Україні, постачає їм важку зброю, руйнуючи таким чином власні дипломатичні спроби довести свою «невинуватість» відповідно до Мінських угод.

«Росія дійсно має дотримуватися на міжнародній арені тих зобов’язань, які взяла на себе, та визнати відповідальність за власні дії», - додав представник Держдепу США.

Він зауважив, що інформація, яка надійшла від Німеччини про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною, викликала «абсолютний шок». За його словами, висновок німецьких фахівців щодо природи отрути був підтверджений сьогодні у Швеції та у Франції.

Американський посол наголосив, що будь-яке використання хімічної зброї будь-де і будь-коли за будь-яких обставин є неприйнятним порушенням міжнародних норм. США закликали Росію повною мірою співпрацювати із міжнародним розслідуванням щодо цього отруєння. Дипломат наголосив, що відповідальні особи, - й ті, хто здійснив цю атаку, й ті, хто віддавав накази, повинні понести відповідальність за свої вчинки.

«Ми маємо також пам’ятати, що шість з половиною років тому Росія незаконно захопила Крим, продовжує окупацію півострова, придушує критиків режиму й повністю контролює медіа, утискає релігійні свободи. Росія продовжує мілітаризацію півострова, що загрожує спільній безпеці у Чорному морі та за його межами. У Кримській декларації від липня 2018 року США чітко заявили, що вони не визнають, і ніколи не визнають у майбутньому російські претензії щодо власного суверенітету над півостровом. Крим є Україною, і ми хочемо зробити зрозумілим, що ми засуджуємо дії, які там проводить Росія», - наголосив Рекер.

Як повідомляв Укрінформ, Рекер також заявив, що запит про «інспекцію» українських позицій на Донбасі проросійськими бойовиками є спробою Росії відійти від виконання власних зобов’язань за Мінськими угодами, та представити себе як посередника, а не сторону конфлікту, уникнувши, таким чином, відповідальності за його розв’язання.