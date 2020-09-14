Лікарі "швидкої" в Омську не знайшли у Навального підвищеного цукру – Reuters

Лікарі швидкої допомоги, які надавали допомогу російському опозиціонеру Олексію Навальному одразу після того, як його зняли з літака в Омську, не виявили підвищення рівня цукру в його крові у початкових тестах.

Так само у їхніх висновках не йдеться про ознаки порушення обміну речовин, хоча саме таким є діагноз шпиталю в Омську, куди госпіталізували політика. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Свідчення медиків швидкої допомоги суперечать діагнозу лікарів зі шпиталю в Омську, де політик проходив лікування, там заявили, що Навальний впав у кому через порушення обміну речовин та рівень цукру в крові, що був у чотири рази вищий за норму.

Три джерела, що знають про початковий стан Навального зазначили, що глюкометрія, тест на глюкозу, показала, що рівень цукру в крові становив 3-5 ммоль (мілімолей) на літр - у межах норми.

"Показник був у нормі, проблем з обміном речовин не було. Там не було діабету, це все перевірили відразу та виключили", - заявило Reuters одне з джерел.

Два інших джерела підтвердили Reuters, що рівень цукру в крові Навального не був аномальним. Також вони не повідомляли про будь-які ознаки порушення обміну речовин.

Натомість один із співбесідників заявив, що "Навальний був у ступорі, в стані розгубленої свідомості, він не міг нічого пояснити".

Як повідомлялося, у Шаріте Навальний перебуває з 22 серпня. До того він перебував у лікарні в Омську, куди був доставлений після того, як знепритомнів у літаку по дорозі з Томська до Москви.

14 вересня лікарі заявили, що дозволили Навальному вставати з ліжка.

2 вересня федеральний уряд Німеччини оголосив, що за ініціативи берлінської університетської клініки Шаріте спеціальна лабораторія Бундесверу здійснила токсикологічне дослідження з використанням зразків біоматеріалу Олексія Навального та надала однозначні докази присутності в його організмі хімічного нервового агента групи «Новічок». Це є серйозним порушенням Конвенції про хімічну зброю, тому до розслідування справи було підключено Організацію заборони хімічної зброї.