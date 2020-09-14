Отруєння Навального

Отруєння Навального "Новічком" підтвердили ще дві європейські лабораторії

Укрінформ
Дві міжнародні лабораторії із Франції та Швеції підтвердили наявність слідів нервово-паралітичної речовини з групи "Новічок" в організмі російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває на лікуванні в Берліні.

Про це, як передає Укрінформ, йдеться в заяві, розміщеній на сайті уряду Німеччини.

"Незалежно від розслідувань, що тривають з боку ОЗХО (Організації із заборони хімічної зброї - ред.), вже три лабораторії незалежно одна від одної надали докази наявності нервово-паралітичного агента групи "Новічок" як причини отруєння пана Навального", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Федеральний уряд Німеччини звернувся до партнерів із Франції та Швеції щодо незалежної оцінки німецьких висновків на основі нових аналізів Навального. Результати цього огляду спеціальними лабораторіями в цих двох країнах підтверджують висновки німецьких фахівців.

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У заяві нагадується, що 2 вересня 2020 року федеральний уряд оголосив, що за ініціативи берлінської університетської клініки Шаріте спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічне дослідження з використанням зразків біоматеріалу Навального та надала однозначні докази присутності в організмі хімічного нервового агента групи "Новічок".

Це є серйозним порушенням Конвенції про хімічну зброю, підкреслюють в уряді ФРН, тому до аналізу доказів у справі Навального було підключено ОЗХО. Ця організація також взяла зразки у Навального та вжила необхідних заходів для проведення їх дослідження в референтних лабораторіях.

Берлін учергове закликав Росію "пояснити, що сталося". Німецька сторона підтримує тісний контакт із європейськими партнерами щодо подальших кроків.

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Як повідомлялося, Навальному стало зле 20 серпня на шляху з Томська до Москви, його зняли з літака в Омську та доставили до лікарні, а через два дні доправили до Берліна.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у Навального, показали наявність нервово-паралітичної речовини "Новічок" часів СРСР.

Глави МЗС країн G7 виступили із заявою, в якій засудили спробу отруєння Навального "речовиною, виробленою в Росії". Вони нагадали, що "будь-яке використання хімічної зброї в будь-якому місці, у будь-який час, будь-ким і за будь-яких обставин є неприпустимим і порушує міжнародні стандарти, що забороняють використання такої зброї". Міністри закордонних справ країн G7 звернулися до Росії з проханням негайно знайти та притягнути до відповідальності винних у цьому нападі у світлі російських зобов'язань за Конвенцією про хімічну зброю. Вони також пообіцяли «продовжувати уважно стежити за тим, як Росія реагує на міжнародні заклики до прояснення ситуації щодо огидного отруєння Навального".

У МЗС РФ відкинули цю заяву та переклали на Німеччину провину за те, що вона своєю "неконструктивною поведінкою" не дає Росії можливості розслідувати цю справу.

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