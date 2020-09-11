РФ готує запит до Німеччини про участь у слідчих діях з Навальним
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на пресреліз відомства.
"Слідчий підрозділ (...) готує додатковий запит про надання правової допомоги до компетентних органів ФРН. Цей запит включатиме в себе клопотання про можливість присутності слідчих органів внутрішніх справ РФ, які проводять перевірку за даним фактом, і російського експерта під час проведення німецькими колегами слідчих дій з Навальним, лікарями та експертами, в тому числі при отриманні пояснень, з можливістю ставити уточнюючі й додаткові запитання", - йдеться в пресрелізі.
Раніше німецьке видання Spiegel писало, що Навальний вже може говорити і згадати деталі того, що сталося з ним до моменту, коли він втратив свідомість у літаку. При цьому клініка Шаріте, де перебуває російський політик, поки що офіційно не підтверджувала інформацію про істотне поліпшення його стану.
Як повідомлялося, Олексію Навальному стало недобре 20 серпня в літаку, що летів із Томська до Москви. Борт здійснив екстрену посадку в Омську, й опозиціонера госпіталізували в реанімацію. 22 серпня його перевезли на лікування до берлінської клініки Charite.
Німеччина дійшла висновку, що він був отруєний нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок".
7 вересня клініка Шаріте повідомила, що Навальний був виведений зі стану штучної коми.
Країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.
На тлі цих подій американські сенатори-демократи попросили Мінфін США розширити санкції, передбачені "актом Магнітського".