РФ готує запит до Німеччини про участь у слідчих діях з Навальним

Управління на транспорті МВС РФ надішле до Німеччини запит про можливість брати участь у слідчих діях із Олексієм Навальним на території цієї країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на пресреліз відомства.

"Слідчий підрозділ (...) готує додатковий запит про надання правової допомоги до компетентних органів ФРН. Цей запит включатиме в себе клопотання про можливість присутності слідчих органів внутрішніх справ РФ, які проводять перевірку за даним фактом, і російського експерта під час проведення німецькими колегами слідчих дій з Навальним, лікарями та експертами, в тому числі при отриманні пояснень, з можливістю ставити уточнюючі й додаткові запитання", - йдеться в пресрелізі.

Раніше німецьке видання Spiegel писало, що Навальний вже може говорити і згадати деталі того, що сталося з ним до моменту, коли він втратив свідомість у літаку. При цьому клініка Шаріте, де перебуває російський політик, поки що офіційно не підтверджувала інформацію про істотне поліпшення його стану.

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Як повідомлялося, Олексію Навальному стало недобре 20 серпня в літаку, що летів із Томська до Москви. Борт здійснив екстрену посадку в Омську, й опозиціонера госпіталізували в реанімацію. 22 серпня його перевезли на лікування до берлінської клініки Charite.

Німеччина дійшла висновку, що він був отруєний нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок".

7 вересня клініка Шаріте повідомила, що Навальний був виведений зі стану штучної коми.

Країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.

На тлі цих подій американські сенатори-демократи попросили Мінфін США розширити санкції, передбачені "актом Магнітського".