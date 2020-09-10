У Навального назвали перебільшенням значне поліпшення його стану

Прессекретар російського опозиційного політика Олексія Навального - Кіра Ярмиш назвала надто перебільшеною інформацію німецького видання Spiegel про значне поліпшення стану Навального.

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила в Твіттері.

"У зв'язку з останніми матеріалами про Олексія: про те, що він приходить до тями й реагує на оточуючих, ми повідомляли ще в понеділок, але в основному стаття дуже сильно перебільшена і містить багато фактичних неточностей", - написала Ярмиш.

При цьому вона не пояснила, які саме неточності маються на увазі.

Раніше Spiegel опублікував матеріал, в якому стверджується, що Навальний уже може говорити і згадати деталі того, що сталося з ним до моменту, коли він втратив свідомість у літаку. При цьому клініка Шаріте, де перебуває політик, поки що офіційно не підтверджувала інформацію про істотне поліпшення стану політика.

Як повідомлялося, Олексій Навальний, відомий критик президента РФ Володимира Путіна, був доправлений до Німеччини минулого місяця після того, як втратив свідомість під час польоту з Томська до Москви.

Німеччина дійшла висновку, що він був отруєний нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".

7 вересня клініка Шаріте, де перебуває Навальний, повідомила, що російський опозиційний політик був нарешті виведений зі стану штучної коми.

Країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.

На тлі цих подій американські сенатори-демократи попросили Мінфін США розширити санкції, передбачені "актом Магнітського".