Кандидат на пост лідера німецьких консерваторів пропонує зупинити Nord Stream 2

Кандидат на пост лідера німецьких консерваторів пропонує зупинити Nord Stream 2

Укрінформ
Спікер фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, кандидат на посаду голови Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген пропонує з огляду на отруєння Олексія Навального переглянути політику щодо Росії і запровадити жорсткі санкції, зокрема зупинити проєкт «Північний потік 2».

Про це він заявив під час дебатів, присвячених справі Навального, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Не можна реагувати на те, що сталося, мовчанням", - заявив Реттген.

За словами німецького політика, політична система РФ переслідує опозиціонерів у власній країні, проводить агресивну політику експансії щодо інших країн, таких як Україна, Грузія, Молдова, Білорусь, а також Сирія і Лівія, застосовуючи й пряме військове втручання.

"Ця політика є експансіоністською, агресивною і йде у розріз із міжнародним правом", - підкреслив Реттген, наголосивши, що ця політика спрямована на розкол Європи.

Депутат наголосив, що правлячий блок ХДС/ХСС прагне конструктивних відносин з РФ, але «політика без наслідків» не змусить Росію до зміни поведінки. Відповіддю на зневажання Росією демократичних цінностей, на його думку, мала би стати зупинка проєкту «Північний потік 2». Лише в цьому разі Путін зрозуміє, що Захід не жартує, адже він розуміє лише мову сили, заявив Реттген.

У цьому контексті він підкреслив, що «Північний потік 2» не є проєктом, який «слугує інтересам енергозабезпечення Німеччини». Адже ФРН має достатню інфраструктуру для транспортування більшої кількості газу, ніж вона потребує.

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Водночас однопартієць Реттгена Родеріх Кізеветер закликав «відійти від романтичного уявлення щодо зовнішньополітичних відносин з Росією і повернутися до прагматичної, реальної політики». Він вважає за потрібне підтримувати критичне громадське суспільство в Росії.

Думку про необхідність зупинки проєкту газогону та введення санкцій проти РФ цілком підтримують Зелені, які й ініціювали обговорення. Зокрема, спікер з питань Східної Європи фракції Мануель Саррацин вважає, що продовження реалізації проєкту «Північний потік 2» буде сприйняте в Москві як легітимізація її політики. «Не може бути жодного стратегічного партнерства з Путіним», - заявив Саррацин.

Водночас вільні демократи пропонують тимчасові санкції – призупинення добудови газопроводу до повного розслідування справи Навального. «За нинішніх обставин будівництво не можна продовжувати», - заявила депутат від ВДпН Ренате Альт. Вона також вважає за необхідне введення персональних санкцій проти представників «корумпованої російської еліти», складання «європейського списку Магнітського» і «проактивну пропозицію» російським дисидентам щодо надання політичного притулку.

Соціал-демократи не квапяться з закликами до введення санкцій, не вбачають потреби в «ідеологізації проєкту «Північний потік 2», але говорять про «спільну європейську реакцію і відповідь» та закликають Росію дати вичерпне роз’яснення, що відбулося з опозиціонером.

Натомість Ліві та «Альтернатива для Німеччини» повністю відкидають ідею санкцій.

Як повідомлялося, Олексію Навальному стало зле 20 серпня в літаку, що летів із Томська до Москви. Опозиціонера госпіталізували, а 22 серпня його перевезли на лікування до берлінської клініки Charite.

Німеччина дійшла висновку, що він був отруєний нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок".

7 вересня клініка Шаріте повідомила, що Навальний був виведений зі стану штучної коми.

Країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.

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