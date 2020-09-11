Кандидат на пост лідера німецьких консерваторів пропонує зупинити Nord Stream 2

Спікер фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, кандидат на посаду голови Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген пропонує з огляду на отруєння Олексія Навального переглянути політику щодо Росії і запровадити жорсткі санкції, зокрема зупинити проєкт «Північний потік 2».

Про це він заявив під час дебатів, присвячених справі Навального, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Не можна реагувати на те, що сталося, мовчанням", - заявив Реттген.

За словами німецького політика, політична система РФ переслідує опозиціонерів у власній країні, проводить агресивну політику експансії щодо інших країн, таких як Україна, Грузія, Молдова, Білорусь, а також Сирія і Лівія, застосовуючи й пряме військове втручання.

"Ця політика є експансіоністською, агресивною і йде у розріз із міжнародним правом", - підкреслив Реттген, наголосивши, що ця політика спрямована на розкол Європи.

Депутат наголосив, що правлячий блок ХДС/ХСС прагне конструктивних відносин з РФ, але «політика без наслідків» не змусить Росію до зміни поведінки. Відповіддю на зневажання Росією демократичних цінностей, на його думку, мала би стати зупинка проєкту «Північний потік 2». Лише в цьому разі Путін зрозуміє, що Захід не жартує, адже він розуміє лише мову сили, заявив Реттген.

У цьому контексті він підкреслив, що «Північний потік 2» не є проєктом, який «слугує інтересам енергозабезпечення Німеччини». Адже ФРН має достатню інфраструктуру для транспортування більшої кількості газу, ніж вона потребує.

Водночас однопартієць Реттгена Родеріх Кізеветер закликав «відійти від романтичного уявлення щодо зовнішньополітичних відносин з Росією і повернутися до прагматичної, реальної політики». Він вважає за потрібне підтримувати критичне громадське суспільство в Росії.

Думку про необхідність зупинки проєкту газогону та введення санкцій проти РФ цілком підтримують Зелені, які й ініціювали обговорення. Зокрема, спікер з питань Східної Європи фракції Мануель Саррацин вважає, що продовження реалізації проєкту «Північний потік 2» буде сприйняте в Москві як легітимізація її політики. «Не може бути жодного стратегічного партнерства з Путіним», - заявив Саррацин.

Водночас вільні демократи пропонують тимчасові санкції – призупинення добудови газопроводу до повного розслідування справи Навального. «За нинішніх обставин будівництво не можна продовжувати», - заявила депутат від ВДпН Ренате Альт. Вона також вважає за необхідне введення персональних санкцій проти представників «корумпованої російської еліти», складання «європейського списку Магнітського» і «проактивну пропозицію» російським дисидентам щодо надання політичного притулку.

Соціал-демократи не квапяться з закликами до введення санкцій, не вбачають потреби в «ідеологізації проєкту «Північний потік 2», але говорять про «спільну європейську реакцію і відповідь» та закликають Росію дати вичерпне роз’яснення, що відбулося з опозиціонером.

Натомість Ліві та «Альтернатива для Німеччини» повністю відкидають ідею санкцій.

Як повідомлялося, Олексію Навальному стало зле 20 серпня в літаку, що летів із Томська до Москви. Опозиціонера госпіталізували, а 22 серпня його перевезли на лікування до берлінської клініки Charite.

Німеччина дійшла висновку, що він був отруєний нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок".

7 вересня клініка Шаріте повідомила, що Навальний був виведений зі стану штучної коми.

Країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.