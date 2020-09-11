Енергетична солідарність ЄС вимагає закриття Nord Stream 2 - Моравецький

Проєкт “Північний потік-2” потрібно припинити, оскільки він загрожує європейській солідарності і ставить Білорусь та Україну в залежність від Росії.

Як повідомляє Укрінформ, на цьому під час спільної пресконференції після зустрічі прем’єр-міністрів країн Вишеградської групи у Любліні наголосив глава польського уряду Матеуш Моравецький.

“Ми вважаємо, що на цьому етапі енергетична солідарність ЄС вимагає припинення проєкту Nord Stream 2, оскільки він загрожує енергетичній солідарності і створює ситуацію ще більшої залежності Білорусі й України від Росії”, - заявив Моравецький.

Він зазначив, що використовуючи економічні механізми, такі як газопровід "Північний потік" чи "Північний потік-2", Росія вже неодноразово припиняла подачу газу у газотранспортну систему України, відрізаючи тим самим його доступ до західних ринків.

“Ми закликаємо до європейської енергетичної солідарності, а не формування німецько-російського альянсу над нашими головами”, - наголосив Моравецький.

Як повідомлялося, проєкт будівництва Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.