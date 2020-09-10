Nord Stream 2 становить реальну загрозу для стабільності в Європі – Разумков

Будівництво газопроводу «Північний потік-2» становить реальну загрозу для економічної та політичної стабільності в Європі.

Як передає Укрінформ із посиланням пресслужбу парламенту, на цьому акцентував Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час зустрічі із Маршалком Сенату Республіки Польща Томашем Гродзьким.

«Ми повинні й надалі займати рішучу позицію щодо будівництва “Північного потоку-2”, адже він є реальною загрозою для економічної та політичної стабільності в Європі», – зазначив Разумков, і підкреслив, що важливим аспектом взаємодії України та Польщі є співпраця з питань енергетичної безпеки.

При цьому спікер висловив переконання, що взаємодія парламентів сприятиме розвитку стратегічного партнерства між Україною та Польщею і слугуватиме зміцненню безпеки та стабільності в Європі.

Разумков підкреслив, що безпекова ситуація в регіоні вимагає подальшої активної взаємодії парламентських делегацій України та Польщі у рамках міжнародних організацій. Він подякував за багаторічну підтримку України у боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет, а також за стійку, незмінну позицію Польщі з цього питання на міжнародній арені.

Голова ВР також наголосив, що європейська та євроатлантична інтеграція залишаються незмінними зовнішньополітичними пріоритетами України.

«Ми маємо хороші міжпарламентські відносини з Польщею, і Україна готова до їх поглиблення, адже міжнародна підтримка допомагає нашій державі стримувати тиск країни-агресора», – відзначив Разумков.

Також під час зустрічі було обговорено ситуацію в Білорусі.

«Позиція України вже неодноразово була озвучена: для нас важливо, щоб Білорусь розвивалася як демократична, вільна держава, а її влада була визнана народом Білорусі та іншими країнами світу. Україна ніколи не втручається у виборчий процес інших держав, але для нас важливо, щоб була обрана легітимна влада. Це питання не лише збереження держави Білорусь, а й стабільності в регіоні», – наголосив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 10 вересня здійснить офіційний візит до Литовської Республіки.

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Під час цього візиту він проведе зустрічі зі спікером Сеймаса Литви Вікторасом Пранцкєтісом, президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.

Також Разумков візьме участь в урочистій частині пленарного засідання Сеймаса Литви, присвяченого 30-й річниці відновлення незалежності держави та поспілкується з українською громадою Литви.

Окрім того, програмою поїздки передбачалась і зустріч із Маршалком Сенату Республіки Польща Томашем Гродзьким.