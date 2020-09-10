Nord Stream 2 становить реальну загрозу для стабільності в Європі – Разумков
Як передає Укрінформ із посиланням пресслужбу парламенту, на цьому акцентував Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час зустрічі із Маршалком Сенату Республіки Польща Томашем Гродзьким.
«Ми повинні й надалі займати рішучу позицію щодо будівництва “Північного потоку-2”, адже він є реальною загрозою для економічної та політичної стабільності в Європі», – зазначив Разумков, і підкреслив, що важливим аспектом взаємодії України та Польщі є співпраця з питань енергетичної безпеки.
При цьому спікер висловив переконання, що взаємодія парламентів сприятиме розвитку стратегічного партнерства між Україною та Польщею і слугуватиме зміцненню безпеки та стабільності в Європі.
Разумков підкреслив, що безпекова ситуація в регіоні вимагає подальшої активної взаємодії парламентських делегацій України та Польщі у рамках міжнародних організацій. Він подякував за багаторічну підтримку України у боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет, а також за стійку, незмінну позицію Польщі з цього питання на міжнародній арені.
Голова ВР також наголосив, що європейська та євроатлантична інтеграція залишаються незмінними зовнішньополітичними пріоритетами України.
«Ми маємо хороші міжпарламентські відносини з Польщею, і Україна готова до їх поглиблення, адже міжнародна підтримка допомагає нашій державі стримувати тиск країни-агресора», – відзначив Разумков.
Також під час зустрічі було обговорено ситуацію в Білорусі.
«Позиція України вже неодноразово була озвучена: для нас важливо, щоб Білорусь розвивалася як демократична, вільна держава, а її влада була визнана народом Білорусі та іншими країнами світу. Україна ніколи не втручається у виборчий процес інших держав, але для нас важливо, щоб була обрана легітимна влада. Це питання не лише збереження держави Білорусь, а й стабільності в регіоні», – наголосив Разумков.
Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 10 вересня здійснить офіційний візит до Литовської Республіки.
Під час цього візиту він проведе зустрічі зі спікером Сеймаса Литви Вікторасом Пранцкєтісом, президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.
Також Разумков візьме участь в урочистій частині пленарного засідання Сеймаса Литви, присвяченого 30-й річниці відновлення незалежності держави та поспілкується з українською громадою Литви.
Окрім того, програмою поїздки передбачалась і зустріч із Маршалком Сенату Республіки Польща Томашем Гродзьким.