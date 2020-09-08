Моравецький: Отруєння Навального - останній дзвінок для Берліна, щоб зупинити Nord Stream 2

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що газопровід Nord Stream 2 є політичним проєктом, ефектом якого буде дестабілізація Східної Європи. Також проєкт становить небезпеку для України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Польське радіо.

На переконання Моравецького, спроба отруєння Олексія Навального та дії Кремля в Білорусі – це останній дзвоник для Берліна, щоби заблокувати Nord Stream 2.

"Навальний – це дуже сумний приклад того, як Росія ставиться до своїх громадян і лідерів опозиції. Це заслуговує на засудження, слід вжити сильних санкцій. Сподіваюся, що люди, котрі приймають рішення (у справі Nord Stream 2 – ред.) змінять свою думку. А події в Білорусі, і ситуація, коли Путін погрожує військовим втручанням, має стати для Німеччини останнім дзвоником щодо її позиції та позиції Європейського Союзу стосовно Nord Stream 2",- сказав він.

Польський прем’єр підкреслив, що німецько-російська інвестиція є небезпечною і для України, тому що відрізає її від можливості транзиту газу.

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Як повідомлялося, Сенат Конгресу США включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 до проєкту оборонного бюджету.

Покладання газогону призупинено через санкції США щодо європейських підрядників, вони набули чинності в грудні 2019 року.

Проєкт будівництва Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.