Моравецький: Отруєння Навального - останній дзвінок для Берліна, щоб зупинити Nord Stream 2
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Польське радіо.
На переконання Моравецького, спроба отруєння Олексія Навального та дії Кремля в Білорусі – це останній дзвоник для Берліна, щоби заблокувати Nord Stream 2.
"Навальний – це дуже сумний приклад того, як Росія ставиться до своїх громадян і лідерів опозиції. Це заслуговує на засудження, слід вжити сильних санкцій. Сподіваюся, що люди, котрі приймають рішення (у справі Nord Stream 2 – ред.) змінять свою думку. А події в Білорусі, і ситуація, коли Путін погрожує військовим втручанням, має стати для Німеччини останнім дзвоником щодо її позиції та позиції Європейського Союзу стосовно Nord Stream 2",- сказав він.
Польський прем’єр підкреслив, що німецько-російська інвестиція є небезпечною і для України, тому що відрізає її від можливості транзиту газу.
Як повідомлялося, Сенат Конгресу США включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 до проєкту оборонного бюджету.
Покладання газогону призупинено через санкції США щодо європейських підрядників, вони набули чинності в грудні 2019 року.
Проєкт будівництва Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.
Україна виступає проти будівництва цього газогону. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.