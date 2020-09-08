У Польщі заперечують існування розмови з Німеччиною про відсутність отруєння у Навального

Інформація білоруської влади про наявність телефонної розмови між Мінськом і Варшавою, в якій нібито йдеться про відсутність отруєння в російського опозиціонера Олексія Навального, не відповідає дійсності.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Onet.pl.

“Ми заперечуємо інформацію з Білорусі про нібито телефонну розмову на лінії Варшава-Берлін, де нібито влада обох країн визнала, що Олексію Навального не було отруєно. Ми віримо заяві канцлера Німеччини Ангели Меркель й німецького уряду про те, що Олексій Навальний був отруєний бойовою отруйною речовиною типу “Новічок”,- повідомило МЗС Польщі, відповідаючи на запит російського інформагентства ТАСС.

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Як відомо, телеграм-канал "Пул Первого", пов'язаний із пресслужбою президента Білорусі Лукашенка, опублікував запис нібито "перехопленої розмови Берліна та Варшави", що стосується отруєння російського опозиціонера Навального.

Аудіозапис був опублікований з дубляжем російською мовою. У ньому співрозмовники, які називають один одного Нік та Майк, обмінюються думками, що насправді не важливо, чи був отруєний Навальний, — але цей кейс можна використовувати для ослаблення російського впливу на Білорусь.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. У перші дні протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих.

Євросоюз не визнав результати цих виборів та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства й фальсифікацій.

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Російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів із Томська до Москви. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доправлений до Берліна.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести виявили в організмі Навального наявність нервово-паралітичної речовини "Новічок" часів СРСР. У понеділок, 7 вересня, лікарі берліської клінініки "Шаріте" вивели Навального з коми.