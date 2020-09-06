Міністр оборони Німеччини готова до обговорення санкцій проти Nord Stream 2

Очільниця міноборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер не виключила санкцій проти газопроводу Nord Stream 2 – на її думку, подальші кроки Німеччини залежатимуть від дій Москви.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

"Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер готова до обговорення санкцій проти Росії, в тому числі й щодо недобудованого газопроводу "Північний потік-2", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на думку Крамп-Карренбауер, у ситуації з можливим отруєнням Навального подальші кроки Німеччини залежатимуть від дій Москви. Доведене використання хімічної зброї ставить дуже серйозні запитання до керівництва РФ, сказала очільниця міноборони Німеччини в інтерв'ю Reuters. І Європа та світ чекають відповідей на них.

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Крамп-Карренбауер додала, що в ситуації з газопроводом Nord Stream 2 слід враховувати безпекові інтереси країн Центральної Європи та України.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас не виключив, що завершення будівництва Nord Stream 2 може бути пов'язане з повноцінним розслідуванням Росією можливого отруєння Олексія Навального.

Російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доставлений в Берлін. Навальний перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести виявили в організмі Навального наявність нервово-паралітичної речовини "Новічок" часів СРСР.

Фото: securityconference.org