Посол України в Німеччині вимагає ввести ембарго на нафту і газ з РФ

Посол України в Німеччині вимагає ввести ембарго на нафту і газ з РФ

Укрінформ
Посол України в Німеччині Андрій Мельник вимагає запровадити тримісячне ембарго на поставки нафти і газу з Росії в якості відповіді на отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це дипломат сказав в інтерв'ю агентству dpa, яке цитує DW.

"Настав час нарешті вразити панів в Кремлі жорсткою реакцією", - заявив український посол, додавши, що вимог низки німецьких політиків зупинити проект "Північний потік - 2" замало. На думку Мельника, режим президента РФ Володимира Путіна "слід позбавити найважливішого джерела доходів за свою агресивну політику".

Український посол також вважає за потрібне припинення європейські інвестиції в економіку Росії.

"Замах на отруєння Навального за допомогою хімічної зброї масового ураження - це не лише неприхована погроза всім критикам Путіна. Це ляпас канцлеру (ФРН Ангелі Меркель - ред.), федеральному уряду і німецькій громадськості, які були свідомо принижені", - вважає дипломат.

На його думку, Путін раніше вже явно демонстрував, що реакція Берліна на його попередні дії не відіграють для нього жодної ролі.

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Як повідомлялося, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доставлений в Берлін. Навальний перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести виявили в організмі Навального наявність нервово-паралітичної речовини "Новічок" часів СРСР.

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