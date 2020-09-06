Посол України в Німеччині вимагає ввести ембарго на нафту і газ з РФ

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вимагає запровадити тримісячне ембарго на поставки нафти і газу з Росії в якості відповіді на отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це дипломат сказав в інтерв'ю агентству dpa, яке цитує DW.

"Настав час нарешті вразити панів в Кремлі жорсткою реакцією", - заявив український посол, додавши, що вимог низки німецьких політиків зупинити проект "Північний потік - 2" замало. На думку Мельника, режим президента РФ Володимира Путіна "слід позбавити найважливішого джерела доходів за свою агресивну політику".

Український посол також вважає за потрібне припинення європейські інвестиції в економіку Росії.

"Замах на отруєння Навального за допомогою хімічної зброї масового ураження - це не лише неприхована погроза всім критикам Путіна. Це ляпас канцлеру (ФРН Ангелі Меркель - ред.), федеральному уряду і німецькій громадськості, які були свідомо принижені", - вважає дипломат.

На його думку, Путін раніше вже явно демонстрував, що реакція Берліна на його попередні дії не відіграють для нього жодної ролі.

Як повідомлялося, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доставлений в Берлін. Навальний перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести виявили в організмі Навального наявність нервово-паралітичної речовини "Новічок" часів СРСР.