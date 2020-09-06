Влада ФРН уперше згадала Nord Stream 2 у зв'язку зі справою Навального

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас не виключив, що завершення будівництва Nord Stream 2 може бути пов'язане з повноцінним розслідуванням Росією можливого отруєння Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

"Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити свою позицію щодо "Північного потоку - 2", - заявив він в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

При цьому Маас визнав, що припинення будівництва трубопроводу зашкодить європейському бізнесу, адже у проєкті Nord Stream 2 задіяні понад 100 компаній з дванадцяти країн Європи (приблизно половина з них - з Німеччини).

На думку міністра, звужувати дискусію навколо тиску на Москву виключно до теми Nord Stream 2 в цьому випадку неправильно. Водночас він попередив: якщо в найближчі кілька днів з російської сторони не буде жодних дій, пов'язаних з розслідуванням можливого отруєння Навального, Берліну "доведеться провести консультації з партнерами з приводу відповіді" Москві.

"Якщо ми замислюємося про санкції, то вони мають бути якомога більш адресними", - підкреслив Маас.

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Як повідомлялося, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доставлений в Берлін. Навальний перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести виявили в організмі Навального наявність нервово-паралітичної речовини "Новічок" часів СРСР.