Україна розраховує на перегляд політики щодо Nord Stream 2 через отруєння Навального — МЗС

Україна вважає за необхідне задіяти дієвий механізм впливу на Росію включно із застосуванням санкцій та переглядом політики щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, коментуючи отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна виходить з того, що наразі наші партнери і всі, хто опонує агресивній політиці Російської Федерації, мають задіяти дієвий механізм впливу на цю країну, включаючи застосування санкцій та перегляд політики щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", - підкреслив урядовець.

Кулеба зауважив, що у разі завершення газопроводу Росія набуде додаткових можливостей заробляти величезні гроші й інвестувати їх потім, у тому числі, й у свої агресивні дії як всередині країни, так і назовні. "Тому час дуже комплексно підійти до цього питання і нарешті вжити заходів, які максимально підвищать ціну для Російської Федерації за її дії", - зазначив глава МЗС.

Разом із тим Кулеба запевнив, що наразі немає підстав не довіряти висновками німецьких експертів щодо отруєння російського опозиціонера Навального речовиною з групи "Новічок" та нагадав, що отруєння людини за допомогою нервово-паралітичної речовини є використанням хімічної зброї і грубим порушенням міжнародного права.

Міністр переконаний, що цей злочин не повинен залишатися безкарними, адже, як показує досвід минулих років, безкарність лише спонукає Росію до нових агресивних дій і до нових злочинів.

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, де Навального госпіталізували.

22 серпня спецлітаком він був доставлений у Берлін. Навальний знаходиться в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив про наявність у зразках, взятих у Навального, ознаки нервово-паралітичної речовини групи "Новічок", яка була створена ще за часів СРСР.