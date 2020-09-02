Світ має належно відреагувати на розправу Кремля над Навальним – МЗС

Результати токсикологічного аналізу проб, взятих в Алєксєя Навального, засвідчують "черговий злочинний акт російської влади".

Про це йдеться в заяві МЗС України, оприлюдненій на сайті міністерства, передає Укрінформ.

"Уряд ФРН оприлюднив отримані ним безсумнівні докази наявності слідів хімічної речовини з групи "новічок" у пробах, взятих в російського опозиційного політика Алєксєя Навального. Гостро засуджуємо черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію та права людини в РФ та закордоном", - зазначають в МЗС.

У міністерстві висловили переконання, "що міжнародна спільнота має належним чином відреагувати на цю нелюдську розправу Кремля над опозиційним політиком".

"Тільки одностайна рішуча позиція й твердий осуд цивілізованого світу, включаючи санкції, можуть змусити владу Росії припинити чинити злочини, брутально порушуючи права людини та руйнуючи правові засади світоустрою як щодо провідних опозиційних політиків, так і цілих держав", - наголошують в українському зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доставлений в Берлін. Навальний в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

2 серпня уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у російського опозиційного політика Олексія Навального, показали наявність нервово-паралітичної речовини "Новічок".

Офіційні представники ЄС, США, Німеччини, Литви, Британії вже заявили про необхідність притягнути до відповідальності винних в отруєнні опозиційного політика.

Водночас в Кремлі заявили, що на момент транспортування Навального до Берліна в його організмі, нібито, були відсутні сліди отруйних речовин.