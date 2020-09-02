Навального отруїли "Новічком" - уряд ФРН

Уряд Німеччини заявляє, що тести, проведені на зразках, взятих у російського опозиційного політика Олексія Навального, показали наявність нервово-паралітичної речовини "Новічок" часів СРСР.

Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, передає Укрінформ з посиланням на АР.

За його словами, тести, проведені спеціальною німецькою військовою лабораторією, показали присутність "хімічної нервово-паралітичної речовини групи "Новічок".

Зайберт повідомив, що ФРН поінформує партнерів по ЄС і НАТО про ситуацію з Навальним і обговорить з ними спільну реакцію на цей інцидент.

У зв'язку з цим Берлін закликає Москву пояснити ситуацію щодо російського опозиціонера. Представник німецького уряду, зокрема, сказав, що МЗС ФРН викличе посла РФ в Німеччині для бесіди про ситуацію з Навальним.

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доставлений в Берлін. Навальний знаходиться в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

Консиліум лікарів "Шаріте" 24 серпня заявив, що клінічні дані свідчать про те, що Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи активних речовин, які називають інгібіторами холінестерази.