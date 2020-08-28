Клініка Charite відправила аналізи Навального в лабораторію Бундесверу - ЗМІ

Спеціалісти берлінської клініки Charite, де перебуває опозиційний російський політик Олексій Навальний, попросили допомоги у військового відомства Німеччини і британської військової лабораторії Porton Down, яка вивчала аналізи Сергія і Юлії Скрипалів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Медіазона з посиланням на німецькі ЗМІ.

За інформацією тижневика Spiegel, клініка Charite відправила аналізи Навального в мюнхенський лабораторний комплекс Бундесверу, де є спеціалісти з токсикології.

Як повідомляє Bild, це сталося 26 серпня, з того моменту ведуться дослідження.

Крім цього, медики з Charite звернулися і в британську лабораторію Porton Down, яка визначила, що Сергія і Юлію Скрипалів отруїли речовиною класу «Новічок».

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За даними Spiegel, канцлер Німеччини Ангела Меркель щодня отримує інформацію про стан Навального.

Як повідомлялося, консиліум лікарів клініки «Шаріте» 24 серпня заявив, що клінічні дані свідчать про те, що Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи активних речовин, які називають інгібіторами холінестерази. Зараз проводяться розширені дослідження.

Російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало погано в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, політика госпіталізували.

22 серпня спецлітаком його доставили в Берлін. Навальний знаходиться в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними в британському місті Солсбері і госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент «Новічок» російського походження.

Пізніше, 30 червня, відбулося отруєння «Новічком» двох місцевих жителів у сусідньому місті Еймсбері. Жінка померла, її 45-річний партнер вижив.