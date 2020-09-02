Отруєння Навального "Новічком" ускладнить діалог Росії зі світом – Держдеп США

Ознаки отруєння опозиційного лідера Росії Олексія Навального речовиною "Новічок", про що заявили 2 вересня представники уряду Німеччини, можуть ускладнити діалог Росії з США та з усім зовнішнім світом.

Про це у середу під час віртуальної дискусії щодо ситуації в Білорусі, що відбулася під егідою Німецького Фонду Маршалла, заявив заступник помічника Державного секретаря, представник бюро Державного департаменту США у справах Європи та Євразії Джордж Кент, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні речник Ангели Меркель Стефан Зіберт підтвердив, що німецький уряд, а не лише лікарня, виявили сліди речовини «Новічок» у зразках Навального. Це не є доброю новиною для провідних опозиційних фігур в Росії, для стосунків російського уряду з суспільством, та посилає сигнал зовнішньому світу. Тож, незважаючи на наш інтерес та спроби мати чесну та прозору дискусію з Росією з певних політичних проблем, сама Росія часто робить дії, що ускладнюють таку розмову», - сказав Кент.

Він зауважив, що для Уряду США важливо зберігати діалог з Росією, навіть якщо не вдається досягати згоди. Це є необхідним для спільного обговорення проблем геополітичної важливості, зокрема, у питаннях контролю над озброєнням та стратегічної стабільності, у відносинах з третіми країнами, де інтереси двох країн мали б співпадати. США готові підтримувати такий діалог, якщо сама Росія не буде здійснювати кроки, які можуть бойкотувати будь-який подальший прогрес.

Читайте також: ЄС засудив факт отруєння Навального

Стосовно ситуації в Білорусі, американський урядовець зауважив, що гіпотетичне військове вторгнення або інше силове втручання Росії у справи Білорусі могло б обернутися катастрофою для самої Росії, яка таким чином за рахунок підтримки диктаторського режиму могла би зруйнувати традиційно добре ставлення до Росії значної частини населення Білорусі.

«Для нас це є очевидним. Але я не завжди впевнений, що росіяни розуміють, що саме відповідає їх інтересам», - додав Кент, та навів як приклад дії Росії проти України.

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доставлений в Берлін. Нині Навальний в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у Навального, показали наявність нервово-паралітичної речовини «Новічок» часів СРСР.