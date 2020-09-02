Пєсков заявляє про "відсутність слідів отрути" у Навального до відправки у ФРН

У Кремлі стверджують, що до відправки опозиційного політика Олексія Навального на лікування в Берлін в його організмі були відсутні сліди отруйних речовин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РБК з посиланням на прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

"До вивезення хворого до Берліна, у відповідності з усіма міжнародними стандартами, було проведено цілий комплекс аналізів у нас в країні, жодних отруйних речовин виявлено не було", - зазначив Пєсков.

Раніше Пєсков заявив, що Кремль не отримував інформацію про отруєння політика отрутою з групи "Новічок".

Нагадаємо, що 2 вересня влада Німеччини заявила, що фахівці знайшли в організмі Навального сліди отрути нервово-паралітичної дії з групи "Новічок". "Були надані недвозначні докази наявності в його організмі хімічної отруйної речовини нервово-паралітичної дії з групи "Новічок", - йдеться в повідомленні німецького уряду.

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що отримані результати не лишають жодного сумніву в тому, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новічок". Вона назвала опозиціонера "жертвою злочину", якого таким чином намагалися "змусити замовкнути". Канцлер очікує на реакцію російської сторони в зв'язку з новими даними.

У Німеччині також не виключили запровадження нових санкцій проти Росії через ситуацію навколо Навального.