За отруєнням Навального стоїть російська влада - Лінкявічус

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус вважає, що уряд РФ стоїть за отруєнням російського опозиційного політика Олексія Навального, оскільки препарат "Новічок" неможливо дістати будь-де.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

"Шокований новиною про те, що російський опозиційний лідер Навальний був отруєний хімічною нервово-паралітичною речовиною "Новічок". Ви не можете придбати цей препарат у магазині. За цим (отруєнням – ред.) стоїть російська влада. Винні у такому цинічному злочині повинні понести відповідальність за наслідки", - зауважив він.

Раніше у середу, 2 вересня, уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у російського опозиційного політика Олексія Навального, показали наявність нервово-паралітичної речовини "Новічок" часів СРСР.

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доставлений в Берлін. Навальний перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

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Консиліум лікарів "Шаріте" 24 серпня заявив, що клінічні дані свідчать про те, що Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи активних речовин, які називають інгібіторами холінестерази.