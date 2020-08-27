Литва вимагає міжнародного незалежного розслідування отруєння Навального

Литва вимагає міжнародного незалежного розслідування отруєння Навального

Укрінформ
Литва вимагає міжнародного незалежного розслідування отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

"Ми висловлюємо солідарність з Олексієм Навальним. Ми вимагаємо міжнародного незалежного розслідування його справи", - пише Лінкявічюс.

Він також повідомив, що зустрівся з російським опозиціонером Володимиром Кара-Мурзою, який раніше був двічі отруєний, імовірно російськими спецслужбами.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Франція виступила за швидке і прозоре розслідування обставин отруєння Навального.

Російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало погано в літаку по дорозі з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, політика госпіталізували.

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22 серпня спецлітаком його доставили в Берлін. Навальний знаходиться в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

Консиліум лікарів клініки Шаріте, де знаходиться Навальний, 24 серпня заявив, що клінічні дані свідчать про те, що Навальний був отруєний речовиною з групи активних речовин, які називають інгібіторами холінестерази.

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