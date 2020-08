Литва вимагає міжнародного незалежного розслідування отруєння Навального

Про це глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

"Ми висловлюємо солідарність з Олексієм Навальним. Ми вимагаємо міжнародного незалежного розслідування його справи", - пише Лінкявічюс.

Він також повідомив, що зустрівся з російським опозиціонером Володимиром Кара-Мурзою, який раніше був двічі отруєний, імовірно російськими спецслужбами.

Always glad to meet good friend Vladimir @vkaramurza. He was poisoned twice by #Russia’s security services. Today we express solidarity with Alexey @navalny. We demand international, independent investigation in his case. pic.twitter.com/GFZZC0eOjX