Литва вимагає міжнародного незалежного розслідування отруєння Навального

Литва вимагає міжнародного незалежного розслідування отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

"Ми висловлюємо солідарність з Олексієм Навальним. Ми вимагаємо міжнародного незалежного розслідування його справи", - пише Лінкявічюс.

Він також повідомив, що зустрівся з російським опозиціонером Володимиром Кара-Мурзою, який раніше був двічі отруєний, імовірно російськими спецслужбами.

Always glad to meet good friend Vladimir @vkaramurza. He was poisoned twice by #Russia’s security services. Today we express solidarity with Alexey @navalny. We demand international, independent investigation in his case. pic.twitter.com/GFZZC0eOjX — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 26, 2020

Як повідомляв Укрінформ, раніше Франція виступила за швидке і прозоре розслідування обставин отруєння Навального.

Російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало погано в літаку по дорозі з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, політика госпіталізували.

22 серпня спецлітаком його доставили в Берлін. Навальний знаходиться в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

Консиліум лікарів клініки Шаріте, де знаходиться Навальний, 24 серпня заявив, що клінічні дані свідчать про те, що Навальний був отруєний речовиною з групи активних речовин, які називають інгібіторами холінестерази.