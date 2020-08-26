У Кремлі не згодні, що Навальний був отруєний

У Кремлі не згодні, що Навальний був отруєний

Укрінформ
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що говорити про отруєння Олексія Навального передчасно, оскільки не виявлено отруйну речовину.

Про це він сказав журналістам, передає Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

"Різні поспішні формулювання, які так часто використовуються щодо того, що з високою часткою ймовірності (мало місце) отруєння і так далі, то ми терпляче до цього ставимося, але ми категорично з цим не згодні на даній стадії", - заявив Пєсков.

Він додав, що неможливо говорити про отруєння, якщо немає отруйної речовини.

"Ми знаємо, що численні аналізи, які були зроблені нашими медиками, на жаль, не вдалося розпізнати наявність в організмі пацієнта речовини, яка могла стати причиною того стану, в якому він опинився ... Нам невідомо, чи вдалося за станом на зараз німецьким медикам встановити цю речовину ", - заявив Пєсков.

Водночас він стверджує, що в Кремлі зацікавлені в з'ясуванні причини стану опозиціонера.

Читайте також: Розробник "Новічка" сумнівається, що Навального отруїли цією речовиною

Пєсков також не бачить причин для погіршення відносини Росії із західними країнами на тлі ситуації з Навальним.

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Олексія Навального госпіталізували в Омську після екстреної посадки літака, яким він повертався в Москву з Томська. Політик упав у кому. Попередньо однією з версій було отруєння непізнаним токсином. Але потім російські лікарі спростували версію про отруєння, заявивши, що у політика «порушення обміну речовин».

У заяві берлінської університетської клініки Шаріте, де перебуває російський опозиціонер, сказано, що клінічні дані свідчать про те, що Навальний, ймовірно, був отруєний.

Раніше в Кремлі заявили, що поки не бачать приводу для початку кримінального розслідування в зв'язку з можливим отруєнням Навального.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-