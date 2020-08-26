Розробник "Новічка" сумнівається, що Навального отруїли цією речовиною

Ексспівробітник Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології (ДНДІОХТ) Віл Мірзаянов, який брав участь у розробці "Новічка", вважає, що не цей токсин застосовувався для отруєння російського опозиціонера Навального.

Про це він заявив ВВС, повідомляє Укрінформ.

«Судячи з повідомлень з Омська, у Навального були відсутні перші ознаки отруєння "Новічком "- це погіршення зору, звуження зіниць, м'язові конвульсії. Поки я взагалі не можу сказати, чи був він отруєний фосфорорганічною хімічною речовиною, чи мова йде про зовсім інший склад», - сказав хімік.

Він пояснює, що в основі "Новічка" лежить зв'язок фосфору й азоту, а всі інші отруйні речовини такого зв'язку не мають.

За словами Мірзаянова, визначити, якою саме речовиною отруїли політика, нескладно. «(Для цього) вам необхідно мати доступ до потужного масспектрометру з високою роздільною здатністю, в "бібліотеці " якого знаходяться спектри всіх відомих сьогодні з'єднань. Узята проба порівнюється з уже відомими, і комп'ютер вказує на спектр речовини з 96% ймовірністю. Тобто помилки тут бути не може », - сказав він.

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Хімік вважає, що озвучений німецькими лікарями діагноз нагадує наслідки отруєння пестицидами, але допускає, що мова насправді може йти про компоненти бінарної зброї.

Мірзаянов не виключає, що у випадку з російським опозиціонером могли бути використані і інші отруйні сполуки. За його словами, в ДНДІОХТ займалися великою кількістю препаратів, і існують сполуки, про які дотепер ніхто не знає.

Учений не впевнений, що до отруєння Навального може бути причетна тільки держава. Він нагадав, що в 1995 році в Москві за допомогою однієї з речовин групи "Новічок" вбили банкіра Івана Кивеліді. Колишній співробітник ДНДІОХТ хімік Леонід Рінк синтезував кілька грамів смертельного препарату в інститутській лабораторії, а потім продавав його представникам кримінальних структур, замаскувавши ампули в корпусі звичайної ручки, за ціною від $ 1 500 до $ 1 800 за штуку.

На думку Мірзаянова, якщо Рінк зумів винести препарат з об'єкта, що суворо охороняється, то і інші могли, і таким чином "Новичок" міг потрапити в руки представників кримінальних структур або терористичних груп.

У своїй книзі "Государственые секреты: записки участника о тайнах российской программы по созданию химического оружия", що вийшла в США в 2008 році, Мірзаянов опублікував секретні формули "Новичка".

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Навального госпіталізували в Омську після екстреної посадки літака, яким він повертався в Москву з Томська. Політик упав у кому. Попередньо однією з версій було отруєння непізнаним токсином. Але потім російські лікарі спростували версію про отруєння, заявивши, що у політика «порушення обміну речовин».

У заяві берлінської університетської клініки Шаріте (Charité), де перебуває російський опозиціонер, сказано, що клінічні дані свідчать про те, що Навальний, ймовірно, був отруєний.

За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Кремль поки не бачить приводу для початку кримінального розслідування в зв'язку з можливим отруєнням Навального.

5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними в британському місті Солсбері і госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент «Новічок» російського походження.

Пізніше, 30 червня, відбулося отруєння «Новічком» двох людей у сусідньому місті Еймсбері. Жінка померла, її 45-річний партнер вижив.