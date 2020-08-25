Кремль не бачить підстав розслідувати отруєння Навального

Кремль поки що не бачить приводу для початку кримінального розслідування у зв'язку з можливим отруєнням опозиційного російського політика Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков на брифінгу, повідомляє Інтерфакс.

Для розслідування того, що сталося з Навальним, "має бути привід", сказав Пєсков. За його словами, лікарі спочатку повинні знайти речовину, дії якої зазнав політик, встановити, що стало причиною цього стану.

"Поки що ми констатуємо з вами перебування пацієнта в комі", - зазначив речник.

Пєсков вважає поспішними і некоректними розмови про те, що Навальний був однозначно отруєний.

"Ми не розуміємо, на підставі чого наші німецькі колеги так поспішають, вживаючи слово" отруєння ". Ця версія була серед перших, яку розглядали наші лікарі, але речовину поки що не встановлено", - заявив він на брифінгу.

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Навального госпіталізували в Омську після екстреної посадки літака, на якому він повертався в Москву з Томська. Політик впав у кому. Попередньо однією з версій було отруєння невідомим токсином. Але потім російські лікарі спростували версію про отруєння, заявивши, що у політика «порушення обміну речовин».

У заяві берлінської університетської клініки Шаріте (Charité), де перебуває російський опозиціонер, йдеться, що клінічні дані свідчать про те, що Навальний, імовірно, був отруєний.