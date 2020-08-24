Отруєння Навального: у Шаріте повідомили перші результати дослідження

Клінічні дані свідчать про те, що російський політик Олексій Навальний, імовірно, був отруєний.

Про це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, йдеться у заяві берлінської університетської клініки Шаріте (Charité), де перебуває російський опозиціонер.

«Клінічні дані свідчать про інтоксикацію речовиною із групи інгібіторів холінестерази», - заявили лікарі, які ретельно оглянули пацієнта і взяли в нього аналізи.

Конкретну речовину вони назвати поки не можуть, проводиться широкий аналіз.

Як зазначається у пресрелізі, вплив токсину, тобто пригнічення холінестерази в організмі, було підтверджено кілька разів низкою незалежних лабораторій.

Відповідно до діагнозу пацієнта лікують антидотом атропіном.

Водночас у клініці не стали прогнозувати результати лікування, однак не виключають, що для організму пацієнта захворювання матиме тривалі наслідки, особливо для нервової системи.

Зазначається, що німецькі лікарі тісно контактують з дружиною пацієнта.

Олексій Навальний, який був доправлений до клініки Шаріте 22 серпня, перебуває в реанімації у стані штучної коми. Лікарі оцінюють стан здоров’я політика як «серйозний, але гострої небезпеки для його життя немає».

Як повідомлялося, 20 серпня Навального госпіталізували в Омську після екстреної посадки літака, на якому він повертався в Москву з Томська. Політик впав у кому. Попередньо однією з версій було отруєння нерозпізнаним токсином. Та згодом російські лікарі відкинули версію про отруєння, заявивши, що у політика «порушення обміну речовин».