Речник уряду ФРН не підтвердив статус Навального як “гостя Меркель”

Німеччина надає всю необхідну допомогу російському опозиційному політику Олексію Навальному та забезпечує йому охорону в берлінській клініці "Шаріте", але це не означає, що політик є «гостем канцлера», як про це повідомляють деякі ЗМІ.

Про це заявив речник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт на брифінгу в Берліні 24 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зайберт нагадав, що канцлер ФРН Ангела Меркель минулого тижня сказала, що Німеччина готова надати лікування Навальному з гуманітарних міркувань, транспорт було організовано приватною ініціативою, а рішення про охорону пацієнта було прийнято з урахуванням підозри про можливе отруєння Навального.

Отже, уряд підтримує приватну ініціативу щодо надання допомоги Навальному в Берліні, але не є причетним до неї, наполягає Зайберт.

Речник відмовився коментувати причини тяжкого стану, в якому опинився Навальний, і запропонував дочекатися висновків лікарів клініки "Шаріте".

При цьому Зайберт зауважив: той факт, що «в історії Росії час від часу траплялися ситуації з отруєннями», змушує німецьку владу дуже серйозно сприймати загрозу. «Це дуже серйозна підозра, яка має бути дуже прозоро розслідувана», - сказав речник.

Завдання охорони Навального в клініці було покладено на Федеральне управління кримінальної поліції (BKA). Безпека іноземних гостей в особливих випадках з боку конституційних органів покладена на саме на цей орган.

Що стосується питання, хто несе витрати на лікування, в уряді на це відповісти не змогли.

Як повідомляв Укрінформ, аналітик німецького громадсько-правового телеканалу ZDF Тео Коль стверджував, що російський опозиціонер Олексій Навальний лікується у берлінській клініці "Шаріте" «формально як гість канцлерки» Ангели Меркель. Коль з посиланням на Міністерство внутрішніх справ ФРН указував, що це не є якимось «політичним сигналом, але бюрократичним трюком, аби російський політик отримав найкращий захист».

20 серпня опозиційного російського політика Олексія Навального госпіталізували в клініку в Омську після екстреної посадки літака, на якому він повертався в Москву з Томська. В літаку Навальному стало зле і згодом він впав у кому.

Однією з версій такого стану політика було отруєння невідомим токсином. Згодом російські лікарі відкинули версію про отруєння та почали заявляти про «порушення обміну речовин».

Про готовність прийняти на лікування та надати притулок російському опозиційному політику заявили президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Зранку 22 серпня літак з Навальним прибув до Берліна. Політика доставили до клініки «Шаріте».

Перед цим Європейський суд з прав людин задовольнив запит юридичних представників Навального про застосування тимчасового заходу на його користь, вказавши російському уряду дозволити його родині та лікарям мати доступ до нього та визначити, чи він може бути переправлений до Німеччини на лікування.