У Навального розповіли, хто сплатив за його транспортування до Німеччини

Витрати на перевезення російського опозиційного політика Олексія Навального до Німеччини на спеціальному медичному літаку узяв на себе підприємець та благодійник Борис Зимін, який нині живе у США.

Про це помічник Навального Леонід Волков написав у своєму Facebook, передає Укрінформ.

"Ми окремо повинні сказати спасибі Борису Зиміну і фонду сім'ї Зиміних, які оплатили рейс літака з реанімаційним обладнанням (і очікування літака в Омську, поки вирішувалося питання про транспортування)", - написав Волков.

Також він подякував уряду Німеччини, і особисто канцлерці Ангелі Меркель, "що забезпечили міжнародну підтримку, які допомагали з рішенням величезної кількості питань бюрократії і безпеки".

Що стосується стану здоров'я Навального, то, за словами Волкова, зараз проводиться його комплексне обстеження й перші результати будуть лише за кілька днів.

Як повідомлялося, російський опозиціонер відчув себе погано у літаку по дорозі в Москву, після екстреної посадки в Омську його було доставлено в місцеву лікарню, де він впав у кому. Оточення Навального переконане, що його отруїли. Перед посадкою в літак він пив в аеропорту Томська чай.

Слід зауважити, 2 роки тому в Берлін, до клініки Charite було доставлено з Москви отруєного Петра Верзілова, також за допомогою Cinema for Peace.

Уряд ФРН заявив, що не має відношення до цієї акції, але знав про неї заздалегідь. За словами речника Штеффена Зайберта, наразі головним є те, щоб Навальний одужав, а також прозоре та детальне розслідування обставин інциденту.

Раніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявляла, що Німеччина готова прийняти на лікування російського політика Олексія Навального, якщо буде таке звернення.