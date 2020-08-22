В аналізах Навального російські медики знайшли лише "алкоголь і кофеїн"
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.
«Оксибутират, барбітурати, стрихнін, судомні або синтетичні отрути не виявлені. У сечі виявлено алкоголь і кофеїн (більш детальна виписка надана супроводжуючим пацієнта)», - заявили представники Міністерства охорони здоров'я в Омську.
Також у поверхневих змивах з одягу і з рук Навального виявлено 2-етилгексил дифеніл фосфат, речовина, що не чинить токсичної дії і використовується у промисловій хімії при виробництві полімерів.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 серпня Олексій Навальний повертався до Москви з Томська. У польоті йому стало зле. Літак екстрено сів у Омську. Навального госпіталізували з токсичним отруєнням, він впав у кому і був підключений до апарату ШВЛ.
Вранці 22 серпня літак з Навальним прибув до Берліна. Політика доставили в клініку «Шаріте».