В аналізах Навального російські медики знайшли лише "алкоголь і кофеїн"

В аналізах російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в комі, медики Омська не виявили отруйних речовин, тільки алкоголь і кофеїн.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

«Оксибутират, барбітурати, стрихнін, судомні або синтетичні отрути не виявлені. У сечі виявлено алкоголь і кофеїн (більш детальна виписка надана ​​супроводжуючим пацієнта)», - заявили представники Міністерства охорони здоров'я в Омську.

Також у поверхневих змивах з одягу і з рук Навального виявлено 2-етилгексил дифеніл фосфат, речовина, що не чинить токсичної дії і використовується у промисловій хімії при виробництві полімерів.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 серпня Олексій Навальний повертався до Москви з Томська. У польоті йому стало зле. Літак екстрено сів у Омську. Навального госпіталізували з токсичним отруєнням, він впав у кому і був підключений до апарату ШВЛ.

Вранці 22 серпня літак з Навальним прибув до Берліна. Політика доставили в клініку «Шаріте».