Навального доправили до Німеччини за рішенням ЄСПЛ

Дозвіл влади РФ на відправлення російського опозиційного політика Олексія Навального на лікування до Німеччини ґрунтувалося у тому числі на рішенні Європейського суду з прав людини.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі, відповідне рішення про застосування тимчасового заходу на користь Навального ЄСПЛ ухвалив у п’ятницю увечері.

«Суд задовольнив запит про застосування тимчасового заходу на користь Олексія Навального, вказавши російському уряду дозволити його родині та лікарям мати доступ до нього та визначити, чи він може бути переправлений до Німеччини на лікування», - заявили у ЄСПЛ.

Напередодні суд отримав відповідний запит від юридичних представників Навального щодо висунення до російської влади такої вимоги, як тимчасового заходу на користь політика.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 серпня Олексій Навальний повертався до Москви з Томська. У польоті йому стало зле. Літак екстрено сів у Омську. Навального госпіталізували з токсичним отруєнням. Водночас нині російські лікарі відкидають погіршення стану Навального через отруєння.

Про готовність прийняти на лікування та надати притулок російському опозиційному політику заявили президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Зокрема, Навального готова прийняти берлінська клініка.

Зранку 22 серпня літак з Навальним прибув до Берліна. Політика доставили до клініки «Шаріте».