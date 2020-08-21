Меркель не говорила з Путіним про “німецький літак до Навального”
Про це заявили на брифінгу в Берліні речники федерального уряду та МЗС ФРН, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Канцлер Ангела Меркель, за словами речника уряду Штеффена Зайберта, не мала контактів з цього питання з російським президентом.
Сама Меркель напередодні заявила, що дуже стурбована новиною про можливе отруєння Навального.
Проте з російськими чиновниками, відповідальними за гуманітарні питання, в контакті перебуває Міністерство закордонних справ - стосовно літака, який вилетів уранці з Нюрнберга в напрямку Омска. Власне відправлення медичного спецлітака є "приватною ініціативою, про яку уряду відомо", поінформувала речниця МЗС Німеччини Марія Адебар.
У Німеччині наполягають на повному та прозорому розслідуванні обставин різкого погіршення стану здоров'я Навального. Там також звертають увагу на те, що в Росії "проблематично" поводяться з опозицією, з незгодними. Що стосується факту отруєння, то його уряд Німеччини оцінювати не береться.
Як повідомлялося, Навальному стало зле в літаку. Його було терміново доставлено в лікарню в Омську, де він наразі перебуває в комі.