Меркель не говорила з Путіним про “німецький літак до Навального”

Німеччина приготує місце для російського опозиціонера Олексія Навального в місцевій клініці та надасть йому всю необхідну меддопомогу в разі звернення з боку його близьких, але відправлення літака в Росію - приватна, а не урядова ініціатива.

Про це заявили на брифінгу в Берліні речники федерального уряду та МЗС ФРН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Канцлер Ангела Меркель, за словами речника уряду Штеффена Зайберта, не мала контактів з цього питання з російським президентом.

Сама Меркель напередодні заявила, що дуже стурбована новиною про можливе отруєння Навального.

Проте з російськими чиновниками, відповідальними за гуманітарні питання, в контакті перебуває Міністерство закордонних справ - стосовно літака, який вилетів уранці з Нюрнберга в напрямку Омска. Власне відправлення медичного спецлітака є "приватною ініціативою, про яку уряду відомо", поінформувала речниця МЗС Німеччини Марія Адебар.

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У Німеччині наполягають на повному та прозорому розслідуванні обставин різкого погіршення стану здоров'я Навального. Там також звертають увагу на те, що в Росії "проблематично" поводяться з опозицією, з незгодними. Що стосується факту отруєння, то його уряд Німеччини оцінювати не береться.

Як повідомлялося, Навальному стало зле в літаку. Його було терміново доставлено в лікарню в Омську, де він наразі перебуває в комі.